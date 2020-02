Darksiders Genesis har overgått utgivernes forventninger

Darksiders-serien er ganske populær, og selv om det seneste kapitlet i serien, Darksiders Genesis, er en spin-off, så har det fortsatt klart seg bedre enn utgiveren forventet.

Nylig snakket moderselskapet bak blant annet THQ Nordic, Koch Media og Deep Silver, Embracer Group, med deres investorer, og her bekreftet CEO Lars Wingefors at Darksiders Genesis faktisk har overgått deres interne forventninger.

"I think Darksiders Genesis had a solid performance. It was well received and it has continued to perform also after the release window, so I would say it's exceeded my own expectations."

Spillet kom til PC og Stadia i desember, og er nå også tilgjengelig på PS4, Xbox One og Switch.