Darth Maul er ikke en "teddybjørn" i Star Wars: Maul - Shadow Lord

Hvis du kjenner Star Wars, vet du at Sam Witwer er en av de mest lidenskapelige personene som er interessert i serien. Han spilte Starkiller i Star Wars: The Force Unleashed-spillene, samt portretterte Darth Maul i Star Wars: The Clone Wars og Star Wars: Rebels-seriene, og nå leder han sitt eget prosjekt i Star Wars: Maul - Shadow Lord.

Dette er noe Witwer ikke var sikker på at noen gang ville skje. I Katee Sackhoff Show forklarte han hvordan han under innspillingen av Rebels og The Clone Wars hadde ideer til Darth Maul, men ble fortalt at dette ikke var hans show.

Nå som han har fått sin egen serie, får Maul mye mer dybde. "Dette kommer ikke til å bli en serie der du finner ut at Maul er en ekte teddybjørn, mann," forklarte Witwer. "Men er han like ille som Sidious eller Vader? Nei, faktisk ikke. Fra et sith-perspektiv har denne fyren sine feil."

"[Det er] menneskelighet som siver inn på forskjellige punkter ... på grunn av ting som har skjedd med ham," la Witwer til. "Maul kommer fra en tid med sverd, trolldom, magi og riddere, og nå suges alle disse fargene i universet ut av dette mekaniserte imperiet. Og Maul tenker: 'Er dette riktig?'"

Star Wars: Maul - Shadow Lord er planlagt utgitt en gang i 2026.