Darth Vaders lyssabel og Indiana Jones' pisk legges ut på auksjon i september

HQ

Denne høsten skal noen av filmhistoriens mest ikoniske rekvisitter under hammeren: Darth Vaders lyssabel (fra Imperiet slår tilbake og Jedi-ridderen vender tilbake) og Indiana Jones' pisk, belte og hylster (fra Indiana Jones og det siste korstoget). Dette er ekte vare - rekvisitter som faktisk er brukt på film, ikke kopier. Med andre ord, samleobjekter på gralsnivå for de mest hengivne fansen og umulige drømmeobjekter for resten av oss.

Lyssabelen, som ble brukt av både Dave Prowse og stuntlegenden Bob Anderson, er en av bare tre kjente overlevende "helte-lyssabler" fra den originale trilogien. Det forventes å bli solgt for et sted mellom 1 og 3 millioner dollar - muligens enda mer. Indiana Jones' pisk vil kanskje ikke innbringe fullt så mye, men den er likevel anslått til å gå for 250 000-500 000 dollar. Ikke dårlig for en skinnremse.

Før auksjonen finner sted i Los Angeles i september, skal gjenstandene ut på en liten turné i august - med stopp i London, New York og Beverly Hills - slik at fans og samlere får sjansen til å se dem i levende live. For oss filmelskere er det både nostalgisk og litt bittersøtt - biter av filmmagi som blir trukket inn i en verden av penger og spekulasjon. Men det gir mening; med så mye penger på spill er det vanskelig å motstå - det er en investering.

Vil du ha noen av disse filmene i hyllen din?