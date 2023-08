Darth Vader-skuespilleren avslørte ved et uhell twisten iThe Empire Strikes Back to år før premieren

HQ

Kraften var ikke helt med David Prowse, mannen bak masken, da han ved et uhell avslørte filmens store hemmelighet i et intervju med The San Francisco Examiner to år før premieren på The Empire Strikes Back.

"Darth Vader og Luke Skywalker møtes i en lyssabelduell på liv og død når Luke får vite at Darth faktisk er hans lenge savnede far."

I ettertid har skuespilleren nevnt at han bare spekulerte på det tidspunktet, og mange av dem som leste artikkelen skal ha trodd at det hele var en spøk. Det lille intervjuet fikk aldri noen utbredelse utover The Examiner, og det er kanskje bra.

Det var rett og slett en helt annen tid før internett eksisterte, klar til å ødelegge alt for alle.

Hva er ditt første minne om å få slutten på en film ødelagt av nettroll?