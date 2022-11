Datamining avslører tilsynelatende kommende utvidelse til Elden Ring

HQ

Tidligere har det vært lokasjoner i Elden Ring som har antydet en eller annen form for utvidelse med nytt innhold, og ikke bare det, for datamining har ved flere anledninger pekt på at spillet er direkte designet for å utvides på et tidspunkt.

Via den siste oppdateringen, 1.07, har en av disse dataminerne, Sekiro Dubi, avslørt at kildekoden nå eksplisitt har gitt rom for tillegg av blant annet nye bosser:

Den aktuelle datamineren har også antydet at denne utvidelsen kan bli avslørt under The Game Awards, som finner sted neste måned.