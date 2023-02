Date et ekte monster i Romancelvania

Dating sims er ikke noe nytt, og flere spill i sjangeren har blitt veldig populære, spesielt Konamis Tokimeki Memorial-serie, og flere store selskaper har prøvd seg på det gjennom årene (inkludert Ubisoft med Sprung, og til og med kyllinggiganten KFC med I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin' Good Dating Simulator), samt datingfunksjoner i titler som Stardew Valley og The Sims 4 .

I det kommende Romancelvania handler det nok en gang om dating, men denne gangen er temaet mer... okkult. Her er den offisielle beskrivelsen:

"Spill som en elskende, grublende Drac som, etter et århundre med moping rundt post-heartbreak, blir kastet inn i et monster reality-dating show, arrangert av Grim Reaper! Utforsk Transsylvanias farlige landskap mens du dreper absurde skurker på jakt etter de mest kvalifiserte monstrene. Vil Drac finne "Love at first Bite", eller vil han oppdage "Love Sucks"?

Vi anbefaler på det sterkeste å sjekke ut traileren nedenfor, som er ganske mye så vanvittig som du kanskje tror, og avslører at den har premiere 7. mars for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Vi må innrømme at det ser ganske underholdende ut, eller hva sier du?