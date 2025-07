Datoer og klokkeslett for semifinalene i FIFA Club World Cup: Real Madrid - PSG, Chelsea - Fluminense

HQ

FIFA Club World Cup er inne i sin siste uke, og det er bare tre kamper igjen: semifinalene og den store finalen. Vi startet med 32 lag fra alle seks kontinenter (Nord- og Mellom-Amerika, Sør-Amerika, Europa, Afrika, Asia og Oseania), og nå har vi bare fire igjen, med Fluminense, Libertadores-mesteren fra 2023, som eneste ikke-europeiske lag blant de fire siste.

Klubben fra Rio de Janeiro, som kanskje er et merkelig valg med tanke på at de ikke akkurat tilhører den brasilianske eliten (de har bare vunnet Brasileirão, landets øverste liga, fire ganger, sist i 2012), klarte å slå ut Inter Milan i åttedelsfinalen i Champions League, og Manchester Citys bødler Al Hilal i kvartfinalen. De skal nå møte Chelsea, vinneren av Champions League i 2021, som nylig vant UEFA Conference League.

I den andre semifinalen møtes de to siste Champions League-vinnerne, Paris Saint-Germain vs. Real Madrid. Real Madrid, en stor kamp uten klare favoritter: Til tross for PSGs nylige trippel, inkludert en 5-0-seier over Inter i Champions League-finalen, når Real Madrid semifinalen i klubb-VM i en bedre forfatning enn for en måned siden, med et lag som har fått nytt liv med Xabi Alonsos visjon og hjelp fra nysigneringer som Dean Huijsen (som vil gå glipp av kampen på grunn av sanksjon), Trent Alexander-Arnold og, selv om det ikke akkurat er nytt, Gonzalo García, hjemmevokst spiss som har scoret eller assistert i hver kamp i denne konkurransen.

Semifinaler og finale i VM for klubblag: