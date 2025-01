Dauntless Utvikleren Phoenix Labs sier opp mesteparten av studioet

HQ

For to år siden gikk blockchain-selskapet Forte foran og kjøpte Phoenix Labs, skaperen av Dauntless og Fae Farm. Ifølge ansatte har denne overgangen ikke gått bra, og nå kan vi se via et innlegg på LinkedIn at det meste av studioet blir permittert.

Dette kommer etter en katastrofal oppdatering til Dauntless i desember, som så ut til å være fullstendig anti-spiller og pro-mikrotransaksjoner. Etter en enormt negativ respons fra spillere, blir mye av skylden lagt på Forte.

Ifølge Game Developer sa tidligere Phoenix Labs-ansatte at Forte innførte en kultur av ekstremt hemmelighold hos utvikleren, skjulte eierskapet fra potensielle ansatte og til og med kuttet kommunikasjonen mellom teamene.