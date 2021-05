Dave Bautista avslo Fast & Furious i hÃ¥p om Gears of War-film

Du ser på Annonser

Vi har i flere år visst at Dave Bautista veldig gjerne ønsker å spille Marcus Fenix i en Gears of War-film, og nå har vi fått et nytt eksempel på akkurat hvor mye han er villig til å ofre for det.

I et intervju med Collider sier Bautista at Universal inviterte han til et møte hvor han ble tilbudt en rolle i Fast & Furious-filmene, men skuespilleren takket nei og sa han heller ville snakke om en rolle som Marcus Fenix i en Gears of War-film.

Som vi vet har Fast & Furious i stedet gått for Dwayne Johnson og John Cena i stedet, så det er bare å håpe at Bautista sin drøm går i oppfyllelse etter hvert også.