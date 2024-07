Dave Bautista er ikke sikker på hvem han vil spille i James Gunns DCU

HQ

Dave Bautista er for mange den beste wrestleren som har blitt skuespiller. Med en større spennvidde enn The Rock og flere tungvektsroller under beltet enn konkurrenten John Cena, har store Dave gjort litt av et skifte på det store lerretet, og det var uten tvil Guardians of the Galaxy-filmene som festet raketten til stjernestatus på ryggen hans.

Selv om Bautista kanskje er ferdig med Marvel og Drax, er han fortsatt opptatt av superhelthistorier, og vil gjerne bli med i James Gunns DCU. Det eneste problemet er at han ikke er sikker på hvem han vil spille. I en samtale med Screen Rant sa han at hans perfekte rolle har endret seg mye i løpet av årene.

"For alltid var det Bane. Da jeg var yngre, ville jeg spille Bane; det var som en drømmerolle for meg. Og jeg kom til et punkt i karrieren hvor jeg følte at jeg var for gammel til å spille Bane... Og så så jeg et sted på nettet at noen hadde lagt ut noe der jeg spilte Lex Luthor; en eldre Lex Luthor. Jeg ble på en måte besatt av den ideen. De gikk tydeligvis videre fra den ideen, så nå sliter jeg med å finne min plass i DC-universet. Men jeg er med på hva som helst."

Uansett hva som skjer, vet Bautista at han ønsker å jobbe med James Gunn igjen. "Mange av dem [Gunn har] jobbet med, kommer inn, og de vil bare være der og jobbe med ham og ha det gøy."

