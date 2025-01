Dave Bautista og Milla Jovovich kjemper mot menneske og demon i In the Lost Lands

Selv om vi ofte trekker frem Robert Zemeckis og Tom Hanks, Tim Burton og Johnny Depp, Quentin Tarantino og Samuel L. Jackson og Martin Scorsese og Robert DeNiro som noen av de største og mest produktive regissør-skuespillerparene, må vi definitivt nevne Paul W.S. Anderson og Milla Jovovich. Paret har gitt verden Resident Evil live-action-filmene og til og med Monster Hunter -filmatiseringen nylig, og nå slår de seg sammen igjen.

Denne gangen er det for In the Lost Lands, et fantasy-action-epos der Jovovich spiller hovedrollen sammen med Dave Bautista som en trollkvinne kjent som Gray Alys som får i oppgave å finne en sjelden magisk kraft med hjelp av sin guide Boyce. Som man kunne forvente, går ikke dette helt problemfritt, og de to må snart kjempe mot horder av forskrudde menn og demoner på reisen.

In the Lost Lands Filmen har kinopremiere 7. mars, og nå som vi nærmer oss denne datoen, kan du se traileren og lese sammendraget nedenfor for å finne ut om dette er en film du bør se på det store lerretet.

"En dronning sender den mektige og fryktede trollkvinnen Gray Alys til den spøkelsesaktige villmarken i De tapte land på jakt etter en magisk kraft, der trollkvinnen og hennes guide, omstreiferen Boyce, må overliste og bekjempe både mennesker og demoner."