Dave Bautista og Samuel L. Jackson slår seg sammen i en postapokalyptisk, voldelig actionfest Afterburn

Dave Bautista har opparbeidet seg et navn som actionskuespiller opp gjennom årene, særlig i rollen som Drax the Destroyer i Marvel Cinematic Universe. Han har imidlertid også dukket opp i mindre budsjettfilmer, som In the Lost Lands, og snart vil han utvide dette ytterligere.

I år kommer nemlig Afterburn, en voldelig og blodig actionfilm som utspiller seg i en postapokalyptisk verden. Bautista spiller en karakter som heter Jake, som ser ut til å være en leverandør av sjeldne og førsteklasses varer, relikvier fra den gamle verden, alt sammen i regi av Samuel L. Jacksons eksentriske Valentine.

I denne filmen får Jake i oppgave å finne og bringe tilbake Mona Lisa-maleriet, noe som tar ham med på en vanvittig reise sammen med den dyktige Olga Kurylenko. Det ser ut til at de to på veien kommer på kant med Kristofer Hivju, som sannsynligvis spiller en sentral antagonist som må overvinnes.

Du kan se traileren for Afterburn nedenfor, og den endelige premieredatoen er ennå ikke bekreftet, men ligger etter 2025.