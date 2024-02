Dave Bautista ønsker å spille en skurk i MCU

HQ

Dave Bautista avsluttet sin legendariske rolle som Drax the Destroyer i fjorårets Guardians of the Galaxy Vol. 3. Bautista, som fikk sitt gjennombrudd etter karrieren i WWE, har hele tiden sagt at han er evig takknemlig for Drax, men ønsker tilsynelatende å gå videre til nye ting.

Dette betyr imidlertid ikke at han er ferdig med MCU, ikke hvis Bautista får det som han vil. I en samtale med Gizmodo avslørte Dune: Part Two-skuespilleren avslørte i en samtale med Gizmodo at han er klar for en annen type utfordring hvis han vender tilbake til MCU.

"Jeg har fortsatt et forhold til Marvel. Jeg har truffet Kevin Feige igjen, Lou [D'Esposito] så sent som for to uker siden. Og de vet at jeg kunne tenke meg en rolle. Jeg elsker universet - superheltuniverset, jeg elsker det", sa han. "Så hvis Marvel eller DC ringer, tar jeg telefonen. Og hvis det er en rolle som gir mening, vil jeg gjerne ha den. Jeg vil bare gjerne ha muligheten til å spille en større rolle, en annerledes rolle. Kanskje en dypere rolle. Jeg skulle gjerne hatt muligheten til å spille en illevarslende skurk i superheltuniverset."

Vi har sett folk spille flere roller i Marvel-filmer tidligere. Chris Evans var Johnny Storm før han ble Captain America, og Michael B. Jordan var... ja, også Johnny Storm, faktisk. Før han var Killmonger. Jeg antar at man bare får en ny sjanse hvis man har spilt Johnny Storm.

Det er også en mulighet for at Bautista kan dukke opp i den kommende DCU-serien. Han har tydeligvis et godt samarbeid med James Gunn etter Guardians-filmene, så vi får vente og se om det kommer noe ut av det.