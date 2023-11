Dave Filoni er nå Chief Creative Officer i Lucasfilm

HQ

Dave Filoni har blitt forfremmet hos Lucasfilm. Nå er han studioets Chief Creative Officer, noe som betyr at han kommer til å ha mye mer oversikt over neste generasjons filmer og TV-serier.

"Nå er jeg det som kalles kreativ sjef for Lucasfilm", sier Filoni til Vanity Fair. "Tidligere, i mange prosjekter jeg ble involvert i, fikk jeg se det etter at det allerede hadde utviklet seg et godt stykke. I denne nye rollen har jeg fått innblikk i alt som skjer. Når vi planlegger fremtiden for det vi holder på med nå, er jeg involvert i startfasen."

Mange Star Wars-fans kommer til å bli fornøyde med dette. Etter Filonis involvering i Star Wars: The Clone Wars og The Mandalorian har det blitt tydelig at han er en superfan av Star Wars. For noen er dette imidlertid en bekymringsfull utvikling, ettersom Filoni har blitt kritisert for å fokusere for mye på karakterene fra sine egne serier.

Hva synes du? Er det bra for Star Wars at Dave Filoni får en viktigere rolle?