Dave McKean, illustratør og omslagstegner: "Jeg ønsker å uttrykke følelser og emosjoner på en presis måte"

Alle kunstnere er forskjellige. De er som regel kjent som spesielle mennesker på mange måter, både personlig og profesjonelt, men det er alltid interessant å vite hva de tenker på for å forstå arbeidet deres bedre. I tillegg til dette har Dave McKean fortalt oss at en av hans store kjærligheter, ved siden av tegning, er musikk. Vi snakket med ham på den 25. Naples Comicon, der han blant annet fortalte om arbeidsmetoden sin for å oppnå sin karakteristiske stil.

Den britiske forfatteren er kjent for å variere teknikkene sine, og noen ganger lager han en slags collage eller bruker fotografier. "For å fortelle historier må du forstå hvordan folk beveger seg, hvordan de snakker og uttrykker seg, for å få bedre kontakt med historien. Jeg vil ikke ha en hektisk illustrasjonsteknikk, jeg vil ha noe som uttrykker disse følelsene og emosjonene nøyaktig, slik at du kan bevege deg jevnt gjennom siden og begynne å føle at disse menneskene snakker og beveger seg."

Prosessen hans starter med at han bruker noen dager på å finne den rette tonen. "Normalt havner alt i søpla, og det er forferdelig, men etter hvert blir karakterene til enkle tusjtegninger." Når han snakker om arbeidet bak Raptor: A Sokol Graphic Novel, kommenterer han hvordan prosessen har vært. "Teksten krever en tilnærming, så jeg endte faktisk opp med den virkelige historien i en ganske skrapete blyantstil, ofte som om jeg på en måte fanger folk i farten. Den fantastiske historien er mye mer designet og har et veldig spesifikt penn- og blekkutseende, en ekspresjonistisk måte å tegne på. Det er et par andre stiler der, men jeg prøver å ha stilene tett knyttet til ideene og følelsene."

McKean forteller også om sin erfaring som musikkillustratør, der han illustrerer plateomslag. "Musikk er egentlig min første kjærlighet. Jeg spiller også musikk. Det er abstrakt og emosjonelt, og jeg kan fint tilbringe en hel dag med musikk som jeg vanligvis ikke ville hørt på. Du får en følelsesmessig reaksjon på den, og jeg kan prøve å uttrykke det på en eller annen måte og finne et bilde som gjenspeiler det."



Dave McKean har vært den foretrukne coverartisten for band som Delerium, My Dying Bride, Believer, Paradise Lost, Frontline Assembly og andre.



For flere detaljer fra samtalen vår, der vi diskuterte noen svært interessante temaer med Dave, finner du hele intervjuet med lokale undertekster nedenfor.