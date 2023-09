Dave the Diver-utvikleren lager et nytt "extraction survival zombie"-spill

Hvis du så på Dave the Diver og trodde at utviklerne bak skulle lage et lignende avslappet spill som sin neste kreasjon kunne du ikke tatt mer feil, for Mintrocket satser i stedet på et PvPvE-ekstraksjonsskytespill som sin neste tittel.

Nakwon: Last Paradise ligner på andre ekstraksjonsskytespill som Escape from Tarkov, men det setter en ny vri på undersjangeren ved at det også blir et survival horror-spill. De fleste NPC-krigerne er zombier som ikke kan drepes. Du kan uskadeliggjøre dem, men ikke hindre dem helt i å ville spise hjernen din.

Som utvikleren beskriver på Steam er det heller ingen reell seier. Du prøver bare å overleve fra det ene fallet til det neste. Du samler mat og våpen, og det er opp til deg om du vil slåss mot fiendtlige spillere, da du kan få en horde zombier på nakken og kaste bort verdifulle ressurser.