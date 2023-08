David Ayer: James Gunn vil se Suicide Squad: Ayer-kutt

Suicide Squad-filmen fra 2016, regissert av Training Day/End of Watch-fyren David Ayer, står igjen som en av de verste filmene noensinne, i hvert fall i kritikernes øyne, men vi har for lengst fått vite hvordan prosjektet ble slaktet av Warner midt under innspillingen og hvordan de rev hele greia ut av hendene på Ayer for å la et trailerstudio klippe om hele greia. Ifølge Ayer var dette den verste opplevelsen i hans profesjonelle liv. Nå som ledelsen i Warner og spesielt DC Movies er byttet ut og Guardians of the Galaxy-regissøren James Gunn er ved roret, ser det ut til å være håp for Ayer Cut, en helt annen type film basert på alt PG-13-materialet som ble filmet, men forkastet av Warners kreative ledere.

HQ

På Twitter skriver David Ayer:

"Hva er ditt råd om hvordan man kan navigere i denne situasjonen med ynde? Det er en genuin nysgjerrighet og interesse fra mange mennesker. Og jeg er klar over at det finnes en annen gruppe mennesker som synes det er morsomt å gjøre narr av filmen. Kommentaren din er et perfekt eksempel på hvordan mange blir magnetisk tiltrukket av å diskutere filmen fra 2016 på en negativ måte. Har du noen gang hatt en opplevelse i livet som ikke gikk som du ville, som trakk deg med, som fikk deg til å revurdere alt?

Ja, det har jeg. Det eneste jeg vet, er at min usynlige film spiller mye bedre enn studiofilmen.

Interessen for å vise min versjon virker ekte og organisk. Og Gunn fortalte meg at den ville få sin tid til å bli delt. Han fortjener absolutt å lansere DC-universet sitt uten mer drama rundt gamle prosjekter. På en måte er jeg lenket til dette. Jeg rir på en tiger her og navigerer i denne situasjonen så godt jeg kan. Livet er en veldig merkelig reise."

Ayer legger deretter til at han har snakket med Gunn, som ønsker å se filmen som Training Day-forfatteren har snakket om i flere år nå. Dessverre svarte Ayer på spekulasjonene rundt Ayer Cut, der det ble hevdet at filmen ville bli lansert før noen av James Gunns DCU-prosjekter, og kalte ideen et " dumt rykte" og "ikke sant".

Vil du se Suicide Squad (2016): The Ayer Cut?

Kilde!