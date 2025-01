David Fincher avslører at han ble avvist som Harry Potter-regissør på grunn av en mørkere visjon

HQ

David Fincher, kjent for sin mørke og intense filmskaperstil, fortalte nylig at han en gang ble vurdert til å regissere Harry Potter-filmene. Under et intervju med Variety for å feire 4K-nyutgivelsen av Seven, avslørte Fincher at han hadde en unik visjon for den ikoniske trollmannsverdenen, en visjon som lent seg mot det uhyggelige og foruroligende. I stedet for å følge den tradisjonelle, familievennlige ruten, så han for seg en Harry Potter som var "litt skummel", i likhet med tonen i den mørke komedien Withnail and I.

Warner Bros. hadde imidlertid en annen visjon for den elskede bokserien. De siktet mot en mer konvensjonell, ungdommelig tilnærming, og hentet inspirasjon fra klassikere som Tom Browns skoledager og Oliver! Finchers mørkere konsept passet ikke med studioets mål om å appellere til et bredere, yngre publikum, og til slutt ble det ikke noe av prosjektet.

Fincher har siden jobbet med andre høyprofilerte prosjekter, blant annet Gone Girl og Mindhunter, men hans korte forbindelse med Harry Potter-serien er et fascinerende "hva om" i Hollywoods historie. Det er tydelig at hans unike fortellerstil kunne ha gitt trollmannsverdenen en helt annen, kanskje til og med skremmende, smak.

Tror du Finchers mørkere vri kunne ha fungert for Harry Potter, eller ville det ha endret magien i historien for mye?