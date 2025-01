David Fincher avslører endelig hva som egentlig var inni boksen i Se7en

HQ

David Finchers Se7en har forblitt en målestokk i thrillersjangeren, med sine sjokkerende vendinger og skremmende skuespillerprestasjoner. En av de mest minneverdige scenene er det siste øyeblikket da kriminalbetjent Somerset (Morgan Freeman) åpner den mystiske esken som morderen John Doe (Kevin Spacey) har sendt ham. Fans har lenge spekulert i hva som befant seg i esken, og mange har antatt at det var en protese av Gwyneth Paltrows hode. Men i et nylig intervju med Entertainment Weekly avslørte Fincher sannheten bak scenen.

Ifølge Fincher var innholdet i esken langt enklere enn mange trodde. I stedet for å bruke et halshugget hode, valgte filmskaperne en mer praktisk tilnærming. De fylte esken med en pose som veide rundt to til tre kilo, og beregnet hvor mye av denne vekten som kunne tilskrives Gwyneth Paltrows hode, basert på hennes kroppsmasseindeks. De la til og med til en parykk, slik at noen hårstrå ville være synlige når esken ble åpnet, noe som bidro til den uhyggelige effekten.

Selv om filmen ikke eksplisitt viser hva som befinner seg i esken, øker spenningen etter hvert som kriminalbetjent Mills (Brad Pitt) innser hvilken skrekk som utspiller seg foran ham. De subtile detaljene og skuespillernes reaksjoner formidler den dystre virkeligheten, noe som gjør dette til en av de mest uforglemmelige scenene i moderne film.

Synes du det var bedre at innholdet i esken ble overlatt til fantasien, eller ville du ha foretrukket å se hva som var inni?