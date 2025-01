David Fincher bruker kunstig intelligens til "verdens mest spennende og dumme løsning" i 4K-nyutgivelsen av Se7en

HQ

David Finchers Se7en (1995) har forblitt en stift i thrillersjangeren, takket være sin gripende fortelling og uforglemmelige vri. I forbindelse med filmens 30-årsjubileum benyttet Fincher anledningen til å finjustere filmen for IMAX- og 4K-utgivelsene. I et nylig intervju med Collider delte Fincher innsikt i hvordan en mindre feil i en scene førte til at han måtte bruke AI for å fikse den. Selv om han har vært tydelig på at han unngår å gjøre vesentlige endringer i sine tidligere filmer, viste dette lille problemet seg å være for fristende til å la være å gjøre noe med.

Den aktuelle scenen inneholder en subtil kamerabevegelse som, på grunn av en teknisk feil, endte opp med å følge en karakter bare en brøkdel av et sekund for sent. Resultatet var en distraherende panorering som endte opp med å vise mer av baren enn tiltenkt. Fincher, som ikke nøyer seg med ufullkommenhet, brukte kunstig intelligens til å sømløst gjenopprette den manglende delen av en skinnjakke som en av skuespillerne hadde på seg. Ved å kombinere opptak fra andre tagninger klarte Fincher å fikse problemet samtidig som han beholdt forestillingens integritet.

Selv om dette kan virke som en triviell detalj for de fleste, synes Fincher det er utrolig at teknologien nå tillater en slik presisjon. Kommentarene hans under intervjuet avslører at selv om han fortsatt er skeptisk til kunstig intelligens i filmskaping, var dette tilfellet et perfekt eksempel på hvordan teknologien kan fungere som et verdifullt verktøy snarere enn en erstatning. Når Se7en nå kommer i IMAX og 4K Ultra HD, kan man lure på hvor mange seere som i det hele tatt vil legge merke til "verdens mest spennende og dumme fiks"?