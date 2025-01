David Fincher forteller om 4K-restaureringen av Fight Club

HQ

David Fincher er i full gang med den møysommelige prosessen med å restaurere sine ikoniske filmer i 4K, og Fight Club er en av de siste på radaren hans. Under et nylig intervju med Collider avslørte Fincher at selv om oppgaven er givende, kommer den med sin rettferdige andel av vanskeligheter, spesielt når man har å gjøre med visuelle effekter som ikke kan gjenskapes. Regissøren understreket viktigheten av å bevare originalfilmen så mye som mulig, og bemerket at restaureringsprosessen er både "komplisert" og "vanskelig".

Selv om Fincher jobber med å bringe Fight Club inn i 4K, innrømmet han at hele prosessen er dyrere og mer tidkrevende enn han opprinnelig hadde forventet. Med kostnader som potensielt kan komme opp i hundretusener av dollar, er det en monumental oppgave for enhver filmskaper. Men for Fincher handler det om å finne en balanse mellom å modernisere filmen og å respektere dens røtter, akkurat som han gjorde med Se7en og Panic Room.

