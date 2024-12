David Fincher regisserer amerikansk nyinnspilling av Squid Game

HQ

Ifølge Deadline har Hwang Dong-hyuk, skaperen av Squid Game, hintet om en kommende amerikansk nyinnspilling av hans gjennombruddsserie, med den anerkjente regissøren David Fincher som etter sigende skal ta tøylene. Selv om detaljene fortsatt er hemmelige, bekreftet Dong-hyuk at Netflix er fullt investert i å tilpasse det intense overlevelsesdramaet for et amerikansk publikum. Denne nyinnspillingen vil sannsynligvis foregå i USA, men flere detaljer forventes etter hvert som prosjektet går fremover.

Denne kunngjøringen følger den etterlengtede andre sesongen av Squid Game, som nettopp ble sluppet på Netflix, mens fansen ivrig venter på utgivelsen av den tredje og siste sesongen. Til tross for dette forsikret Dong-hyuk seerne om at Squid Game-universet vil fortsette å ekspandere utover seriens finale. I tillegg til nyinnspillingen vil Squid Game: The Challenge, reality-konkurransen inspirert av serien, også tilbake for en andre sesong. Med flere prosjekter på gang, inkludert potensiell involvering fra Dong-hyuk selv som rådgiver eller medskaper, viser Squid Game-fenomenet ingen tegn til å bremse ned.

Er du spent på mer Squid Game-innhold i fremtiden?