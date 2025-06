David Fincher ser for seg Mindhunter-comeback som filmtrilogi

David Finchers kritikerroste psykologiske thrillerserie kan gjøre et storslått comeback - men ikke i form av en tredje sesong på ti episoder. I stedet er det nå snakk om en trilogi bestående av tre spillefilmer, hver på rundt to timer.

HQ

"Jeg hadde et møte med David Fincher på kontoret hans for noen måneder siden, og han sa til meg at det er en sjanse for at den kan komme tilbake som tre totimersfilmer, men jeg tror det bare er en sjanse", sa Holt McCallany, som spilte Bill Tench i serien. Han nevnte nylig at Fincher er ivrig etter å komme tilbake til Mindhunter - og at manus er under arbeid. Noe som selvfølgelig ville vært helt fantastisk. Som de fleste av dere (forhåpentligvis) husker, var serien strålende i to sesonger før den ble lagt på hylla i 2020 på grunn av skyhøye produksjonskostnader og Finchers behov for en pustepause.

Det som gjør denne trilogien til en sannsynlig og plausibel løsning for å binde sammen løse tråder, er at formatet er mer budsjettvennlig og tidseffektivt sammenlignet med en hel sesong.

Men husk - dette er langt fra en ferdig avtale. Fincher må være helt med på konseptet, Netflix må gi grønt lys, og skuespillerne må være tilgjengelige. Hvis alle brikkene faller på plass, får vi se favorittagentene våre i aksjon igjen - og vi krysser fingrene så hardt vi kan.

Håper du på mer Mindhunter? Og høres en løsning med tre filmer ut som en fornuftig vei fremover?