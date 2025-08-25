David Gaudu overrasker danske rivaler og vinner 3. etappe i La Vuelta

HQ

David Gaudu er den nye lederen av Vuelta a España 2025 etter å ha passert Vingegaard og Pedersen og tatt seieren på 3. etappe. Gaudu (Groupama-FDJ), 28 år gammel rytter, vinner denne etappen i La Vuelta, og suser forbi favorittene på de siste meterne av rittet, en stigning til Ceres, etter en 134,6 km lang etappe (en av de korteste i rittet), men med en betydelig stigning som avsluttes med 2,6 km med 3,6 % stigning.

De fleste forventet en dansk duell mellom Vingegaard og Mads Pedersen (Lidl-Trek), men den franske klatreren overrasket alle da han også tok sin første UCI World Tour-seier siden 2022, i Critérium du Dauphiné, da han slo Wout Van Aert.

Nå ligger Gaudu likt med Vingegaard på 10 timer, 55 minutter og 36 sekunder, åtte sekunder mer enn Giulio Ciccone på tredjeplass. Vingegaard beholder den røde ledertrøyen på grunn av sin bedre posisjon på den første etappen.