David Goffin annonserer at han legger opp som 35-åring, den mest suksessrike mannlige belgiske tennisspilleren

HQ

Den belgiske tennisspilleren David Goffin har kunngjort at han legger opp som profesjonell tennisspiller. 35-åringen legger opp etter sesongen 2026, før han fyller 36 år den 7. desember. Han går inn i historien som en av de mest suksessrike belgiske spillerne gjennom tidene, og den eneste som har vært rangert blant de 10 beste (han var nummer 7 i 2017). Dermed skriver han seg inn i tennishistoriebøkene i Belgia, sammen med Justine Henin (7 Grand Slam-titler) og Kim Clijsters (4 Grand Slam-titler).

I en video på sosiale medier forklarte Goffin at kneskaden han pådro seg i 2025 spilte en avgjørende rolle i karrieren hans. "Alle disse årene på høyeste nivå har tæret på kroppen min", forklarte han. "Jeg ga alt til tennis, og denne sporten har gitt meg langt mer enn jeg noen gang hadde våget å forestille meg. Det er det som gjør avgjørelsen min så vanskelig."

Goffin nådde kvartfinalen i fire Grand Slam-turneringer, senest i Wimbledon 2022, og han har vunnet seks singeltitler med en karriere med 357 seire og 275 nederlag. Hans beste tittel var Japan Open ATP 500 i 2017. Goffin er for øyeblikket rangert som nummer 156 i verden, og han har ikke vunnet en kamp i 2026.

Goffin har også klart å slå de beste tennisspillerne i sin generasjon, deriblant Novak Djokovic og Roger Federer én gang og Rafa Nadal to ganger. Han slo også den nåværende verdenseneren Carlos Alcaraz i Miami Open i fjor.