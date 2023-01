David Harbour hjemsøker Jennifer Coolidge i Netflix' We Have a Ghost

Hva ville du gjort hvis du flyttet inn i et hus og det viste seg å ha et spøkelse som bodde der? Dette er premisset for en ny Netflix-skrekkkomedie som har premiere 24. februar. Den heter We Have a Ghost og har David Harbour (Stranger Things) som det titulære spøkelset, som hjemsøker Jennifer Coolidge og Anthony Mackie.

Vi har nå fått den første traileren, som du kan sjekke ut selv nedenfor.