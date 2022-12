David Harbour skal være med i hemmelig skrekkspill

HQ

De aller fleste kjenner nok David Harbour fra Stranger Things, men han har etter hvert satt sitt preg på Hollywood, og deltatt i en lang rekke store prosjekter. Snart er han med i et spill også, og det er til og med sammen med skuespiller Jodie Comer, som blant annet spilte Molotov Girl i Free Guy.

Som du leste i overskriften er det et skrekkspill. I et intervju med FanNation sier Harbour at de begge er involvert i et hemmelig skrekkspill, men sier ikke hva det er eller hvem som står bak:

"I actually have one coming out. Me and Jodie Comer did a video game. That'll be coming out...I think it's next year. A horror game."

Noen tanker om hva det kan være?