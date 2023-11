David Hayter antyder at han har mer Metal Gear Solid på vei

HQ

Før Jack Bauer-skuespilleren Kiefer Sutherland overtok rollen som Snake i Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, var det David Hayter som var kjent som stemmen til den ikoniske superspionen. Hvorfor han forlot serien har flere forklaringer, men en av dem er at Hideo Kojima rett og slett ønsket å knytte et større navn til rollen, til tross for Hayters store støtte blant fansen.

Nå ser det imidlertid ut til at den opprinnelige stemmen bak både Solid Snake og Big Boss kan være på vei tilbake til serien. Dette etter at han la ut et kryptisk innlegg på X (tidligere Twitter) der han poserer sammen med Old Snake fra Metal Gear Solid 4 med teksten "Had a pretty cool meeting the other day...".

Vi vet allerede at Hayter vender tilbake til rollen som Naked Snake i Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, men med tanke på postens mystikk kan dette meget vel være et annet uannonsert Metal Gear Solid-relatert prosjekt.

Siden Hideo Kojimas avgang fra Konami har det vært svært lite nytt om serien, og hvis man ser bort fra det nylig utgitte Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 og den kommende nyinnspillingen av Metal Gear Solid 3, har det eneste tilskuddet til serien vært Metal Gear Survive som mildt sagt fikk en iskald mottakelse fra en mer eller mindre samlet spillverden. Vi kan bare spekulere i hva Konami og David Hayter har i tankene, men det hadde i hvert fall vært spennende å se flere Metal Gear Solid i fremtiden, enten det er remakes av gamle klassikere eller helt nye titler.

Hva ønsker du å se?