David Hayter antyder at han nok en gang spiller Snake

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater skal ha premiere neste år, og det vil nok en gang inneholde David Hayter som Naked Snake, ettersom spillet er basert på de originale opptakene.

Nå kommer det et veldig tydelig hint om at det kan komme en form for ekstramateriale, eller at det til og med er en helt ny Metal Gear på gang. David Hayter skriver følgende på X :

"Jeg var i båsen i dag. Jeg spilte en rolle jeg ikke har spilt siden..."

Dette ble så supplert med et oppfølgingssvar som inneholdt en gif av Snake. Nøyaktig hva dette betyr, kan vi bare spekulere i på dette tidspunktet, men oddsen taler vel for at han spiller Snake igjen, selv om vi ikke vet i hvilken sammenheng ennå?