David Polfeldts Bespoke Pixel-studio "interessert i å skape et mesterverk"

Som tidligere administrerende direktør for Massive Entertainment og en nøkkelfigur bak titler som The Division, Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora og Snowdrop-motoren, er David Polfeldt en veteran i trippel-A-spillbransjen. Driften av hans tidligere studio i Malmö ble imidlertid en anelse for massiv - med et glimt i øyet - for hans personlige preferanser. I mars 2022 forlot Polfeldt selskapet og dets eier, Ubisoft, uten noen intensjon om å gjenoppta en lignende rolle.

Men da Gamereactor nylig møtte Polfeldt i Málaga på Gamelab Nexus, hvor Gamereactor fikk tak i ham, var det en helt annen historie. Ikke bare har den svenske utvikleren etablert et nytt studio i Barcelona -Bespoke Pixel, grunnlagt i februar 2024 og ledet av Polfeldt selv - men de er nå ti uker inn i produksjonen av sitt aller første spill, som, til tross for det lille teamet, har som mål å bli "trippel-A i verdensklasse".

"Vel, det kan være en lang historie, men den korte historien er at jeg lovte meg selv å aldri drive et studio igjen", innrømmer Polfeldt i det fullstendige videointervjuet ovenfor. "Det er mye ansvar og mye press, og jeg var veldig fornøyd med det jeg hadde gjort på Massive, men jeg følte også at 'dette er nok mitt maks, og jeg har ingen anelse om hva jeg vil gjøre videre'. Og i to år drev jeg ikke noe studio. Men så dukket denne muligheten opp i horisonten, og den så mer og mer interessant ut. Og jeg bestemte meg for at hvis jeg skal gjøre det, må det også være et eventyr. Ikke bare en jobb. Så eventyr betyr ikke i Malmö, for jeg har jobbet 17 år i videospillbransjen i Malmö, og jeg elsket det, men det er ikke et eventyr for meg lenger. Og så begynte vi å se på steder med bedre klima, og til slutt analyserte vi rundt 10 byer, inkludert Barcelona, men for å være ærlig kom Barcelona på topp i nesten alle kategorier."

Været, men fremfor alt utvalget av talenter i verdensklasse som var tilgjengelig for ansettelse, med en tilsynelatende mangel på svært ambisiøse studioer på plass, avgjorde saken. Polfeldt "la med vilje alt lederskap og all beslutningstaking til studioet i Barcelona", forteller han, "slik at det ikke finnes noen eksterne krefter som du er vant til, som utgivere eller interessenter eller hvem det måtte være".

I tillegg til autonomi og uavhengighet er tanken å forbli kompakt - til og med litt elitistisk når det gjelder ansettelser - samtidig som man satser på spillutvikling av topp kvalitet. Bespoke Pixel består foreløpig av bare ni ansatte, med et tak på tjue personer og en potensiell "sweet spot" på rundt seksten. "Vi kan ende opp med å bli 40, vet du", innrømmer han, "men vi er ikke interessert i tusen". Så hva jobber de med?

"Jeg kommer til å stikke hodet i skammens giljotin", spøker Polfeldt, "og med fare for å dumme meg ut, er jeg akkurat nå interessert i å skape et mesterverk. For jeg har gjort mye innen dataspill i 30 år, og det meste har jeg gjort bra nok til å føle meg fornøyd. Men dette er sjansen til å virkelig skape et mesterverk og gjøre mange ting riktig fra starten av, og vi tiltrekker oss folk som er i samme tankesett akkurat nå, der de føler at "jeg tror jeg er ganske god, men jeg vil virkelig, virkelig gå til det ekstreme nivået i mitt eget håndverk". Så det er litt av en elite".

For at Bespoke Pixel skal kunne levere AAA-finish og produksjonsverdier med et team på under 50 personer, handler det ikke om å stole på kunstig intelligens "eller den slags hokuspokus", det handler om effektivitet, teamtilknytning, synergier og felles visjon, som studiosjefen forklarer i hele intervjuet.

"Uklare visjoner koster mye tid, mye sløsing og mye energi. Så vi er utrolig skarpe på visjonen - teamet vet allerede hva vi gjør. Vi vet hvordan vi ønsker å gjøre det."

Spill av hele videoen for å høre mer om Bespoke Pixels svært selektive rekrutteringsprosess (bare 4 % av søkerne blir ansatt), samt Polfeldts tanker om Massive og Ubisoft, trippel-A versus dobbelt-A-utvikling, å jobbe på stedet versus eksternt, og til og med innsikt i Star Wars, Avatar og The Division.