David Suchet vender tilbake til Agatha Christies verden

BritBox har nettopp avduket sitt spennende program for 2025, og spesielt ett prosjekt får oss til å glede oss til å ta i bruk våre indre grå celler: Travels with Agatha Christie with Sir David Suchet.

David Suchet, kjent for sin rolle som Hercule Poirot i Agatha Christies Poirot, har fortsatt å være en viktig figur i underholdningsbransjen etter at han trakk seg tilbake fra den ikoniske detektivrollen. Suchet spilte Poirot i alle de 13 sesongene av serien, som gikk fra 1989 til 2013, og befestet sin status som en av de mest elskede skuespillerne i britisk TV-historie.

Etter at serien ble avsluttet, har Suchet fortsatt å diversifisere karrieren sin. Han har medvirket i en rekke film- og TV-prosjekter, deriblant Effie Gray (2014), American Assassin (2017) og BBC-serien His Dark Materials, der han ga stemme til demonen Kaisa. Han har også medvirket i Doctor Who og Decline and Fall, noe som viser hans allsidighet. Nylig har han også opptrådt på scenen i Peter Pan og spilt hovedrollen i filmen Dinner with Edward.

I en alder av 78 år er Suchets karriere fortsatt livlig, og han skal være med i Channel 5s kommende drama The Au Pair, sammen med skuespillerkollegene Kenny Doughty og Sally Bretton. Men et av hans mest spennende prosjekter de siste månedene er hans retur til Agatha Christie-verdenen, ikke som Poirot, men gjennom en ny dokumentarserie, Travels with Agatha with Sir David Suchet. I denne serien følger Suchet reisen Agatha Christie foretok på 1920-tallet, og besøker steder som Canada, Hawaii, Sør-Afrika, New Zealand og Australia. Innspillingen av serien begynte sommeren 2024.

Suchet er begeistret over å utforske Christies liv og reiser, men han har gjort det klart at en retur til rollen som Poirot er usannsynlig, gitt hans alder. Han har imidlertid uttrykt en viss åpenhet for ideen hvis en passende filmmulighet dukker opp.

Gleder du deg til å se David Suchet vende tilbake til Agatha Christies verden?