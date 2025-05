David Tennant ønsket å spille Reed Richards i Fantastic Four

HQ

David Tennant har spilt noen svært store og populære roller opp gjennom årene, der de to mest iøynefallende kanskje er Doctor fra Doctor Who (ved to separate anledninger), og Kilgrave i Jessica Jones -serien. Men det viser seg at den skotske skuespilleren også hadde øynene rettet mot en annen Marvel rolle i det siste også, en rolle som til slutt gikk til en annen stjerne.

På MCM Comic Con London bekreftet Tennant at han hadde sett seg ut rollen som Reed Richards i Fantastic Four, men at han mistet jobben til Pedro Pascal, noe han har forsonet seg med og nå er glad på The Mandalorian skuespillerens vegne.

I sin helhet forklarte Tennant: "Når det gjelder superhelter, hadde jeg et lite øye til Reed Richards, men dessverre ser det ut som om de har gått i en annen retning. Men hvis det må bli noen, er jeg veldig glad for at det blir Pedro Pascal."

Når det gjelder hva fremtiden bringer for Tennant, bemerket skuespilleren at han jobber med noe veldig spennende som han forhåpentligvis vil kunne fortelle mer om i nær fremtid.

"Jeg vil ikke [si] ... det er noe vi jobber med akkurat nå som forhåpentligvis vil bære frukter og vil svare på spørsmålet ditt. Men det er for tidlig å si. Så forhåpentligvis har jeg et svar på spørsmålet ditt. Jeg kan bare ikke gi deg det nå. Men om... kanskje om seks måneder eller et år, hvis alt går etter planen, kan det komme en liten kunngjøring."

Tror du Tennant ville ha passet godt som Reed Richards?