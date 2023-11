David Tennant utelukker ikke at han kan komme tilbake til Doctor Who

HQ

David Tennant vender tilbake til Doctor Who senere denne måneden, når han plukker opp Sonic Screwdriver for å gjenta sin berømte rolle i 60-årsjubileumsspesialene. Denne midlertidige tilbakekomsten brukes også til å sette opp Ncuti Gatwas tid som den neste Doctor, og ser ut til å avslutte denne moderne æraen av Doctor Who og åpne dørene til en ny æra.

Men med en ny æra på vei, betyr det at David Tennant nå er endelig ferdig som Doctor Who? Skuespilleren utelukker ikke at han kan komme tilbake i fremtiden.

I en samtale med SFX magazine (takk, GamesRadar) legger Tennant til: "Jeg tror det ville være uærlig å tro at jeg aldri vil bli spurt igjen, for historien viser at det alltid har vært en mulighet. Så jeg kommer ikke til å si aldri, for jeg tror ikke at noen ville trodd meg. Det betyr ikke at jeg vet at jeg noen gang kommer til å gjøre det. Men jeg antar at så lenge jeg ikke kan løpe i en korridor, er det alltid en mulighet. Men jeg lover å ikke ha noen planer."

Den første av de tre spesialene med Tennant i hovedrollen har premiere 25. november, og de to andre følger deretter ukentlig.