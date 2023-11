Day of the Devs: The Game Awards Edition 2023 satt til desember

HQ

Mange ser nok frem til The Game Awards som årets neste og sannsynligvis siste store spillutstilling, men i forkant av det store arrangementet vil Day of the Devs også arrangere en digital utstilling.

Vi har fått vite at Day of the Devs: The Game Awards Edition 2023 vil finne sted i Los Angeles den 6. desember 2023 kl. 16:00 GMT / 17:00 CET, hvor det vil bli gitt et innblikk i kommende spill, verdenspremierer og dypdykk i fremtidige titler.

Arrangementet vil til og med bli etterfulgt av et fysisk arrangement 8. desember 2023, noe som betyr at hvis du tilfeldigvis er i LA på The Game Awards eller av en annen grunn, kan du RSVP for å delta på arrangementet for å spille noen spennende kommende indiespill og snakke med noen av utviklerne som lager disse prosjektene.

Når det gjelder hva vi vet vil være til stede på Day of the Devs -arrangementet i desember, får vi vite at Two Strikes, Ultros, Last Time I Saw You, det neste spillet fra Fellow Traveller, Punkzilla, Echo of the Waves og Home Safety Hotline vil være til stede.