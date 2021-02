Days Gone og andre PlayStation 4-spill kommer til PC i vår

Days Gone forbedres på PlayStation 5 den 3 november 2020 klokken 19:25 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Allerede i mars bekreftet Sony at en rekke PlayStation 4-spill vil kjøre bedre på PlayStation 5, men ønsket ikke å si noe om hvilke. Siden den gang har vi fått vite at...