Days Gone slår Mass Effect av tronen på Steam

Da Mass Effect Legendary Edition kom for to uker siden fløy det øyeblikkelig opp på førsteplassen som det bestselgende spillet på Steam (i perioden). Det ble dog en kort fornøyelse, for forrige uke ble spillet slått av PC-versjonen av Days Gone, som originalt kom til PS4 i 2019. Dette fremgår på SteamDB.

En del av forklaringen er nok at en stor del av Mass Effect Legendary Editions salg fant sted gjennom forhåndsbestillinger og på lanseringsdagen, og dermed var salget noe mindre uken etter lansering. Men det er likevel en tiltrengt suksesshistorie for Days Gone-utvikleren Bent Studio, som ikke fikk godkjent en etterfølger av Sony.

Det er også verdt å nevne at Biomutant imponerende nok ligger på tredjeplass på listen for forrige uke, selv om spillet på det tidspunktet kun var mulig å forhåndsbestille.