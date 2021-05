Days Gone støtter verken ray tracing eller DLSS på PC

Du ser på Annonser

Lanseringen av den tidligere PlayStation-eksklusive tittelen Days Gone til PC begynner å nærme seg, og i den forbindelse har utvikleren Bend Studio publisert en FAQ på deres hjemmeside.

Her fremgår blant annet spillets systemkrav, som du kan se nedenfor, samt at utvikleren gjør det klart at alt bonusinnholdet som allerede er tilgjengelig på PS4-versjonen er inkludert i PC-versjonen fra dag én.

Hva som dog ikke er inkludert er støtte for ray tracing og Nvidias DLSS-teknologi, som kan forbedre bildets kvalitet og stabilitet. Sistnevnte ser ut til å kunne komme etter hvert, da det står at DLSS ikke støttes "at the moment".

Minimum:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bits

Processor: Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)

DirectX: Version 11

Storage: 70 GB available space

Additional Notes: Though not required, SSD for storage and 16 GB of memory is recommended

Recommended:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 64-bits

Processor: Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX: Version 11

Storage: 70 GB available space

Additional Notes: Though not required, SSD for storage is recommended