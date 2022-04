Days Gone-skaperen jobber nå hos Crystal Dynamics

HQ

Days Gone vil trolig fortsette å være et åpent sår for PlayStation-fans, dette fordi det var veldig populært og solgte ganske bra - men ser ikke ut til å få noen oppfølger. I stedet ser det ut til at Sony skrotet de planene og fikk studioet til å gjøre andre prosjekter mens Days Gone-skaperne forlot selskapet, ifølge rapporter fra Bloomberg-journalisten Jason Schreier.

Nå har Days Gones regissør Jeff Ross avslørt på Twitter at hans nye arbeidsplass er Crystal Dynamics (Tomb Raider), og han skriver:

"I'm excited to announce I now work at the amazing Crystal Dynamics as Design Director. That's all I can say other than I'm thrilled with the project, and especially the team of really wonderful people. I will become a Seattleite this summer."

Eksakt hva dette nye prosjektet er, er ennå ukjent, men vi er veldig nysgjerrige på hva det kan være.

Takk, VGC