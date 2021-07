DayZ-skaperens Icarus flyttes plutselig til november

Det har bare gått seks uker siden Dean Hall, skaperen av DayZ, annonserte at hans første spill med studioet Rocketwerkz skulle slippes den 11. august, så når vi bare er et par uker unna trodde nok mange vi kunne være trygge på dette. Den gang ei.

Hall har lagt ut en melding på Steam hvor han forteller at de har bestemt seg for å utsette Icarus helt til en gang i november. Grunnen skal være at han tok mye lærdom av hvor polert et spill må være i ulike stadier med DayZ, og Icarus lever ikke opp til den kvaliteten utviklerne vil ha enda. Heldigvis får vi noen gode nyheter også.

Som en følge av utsettelsen vil det være en rekke betatester fra og med den 28. august. Nærmere bestemt vil det være seks ulike tester som varer i to dager hver. Slik håper de å både få tilbakemeldinger fra spillerne om en rekke forskjellige ting og i samme slengen unngå at folk går lei av å prøve det samme innholdet.

Alle som forhåndsbestiller spillet vil få tilgang til disse betaene, og du kan se en kort oversikt over dem i bildet under. Nærmere informasjon finner du i linken i andre avsnitt.