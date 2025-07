DC ønsker å reetablere alle hovedkarakterene til en ny Justice League-film

James Gunn om Superman: "Den eneste personen jeg noen gang har jobbet med som kunne ha gjort det David gjorde, er Chris Pratt"

den 11 juli 2025 klokken 03:03 NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Vi tviler på at den nye trenger å være redd for at Chris Pratt skal stjele rollen hans, men bromansen mellom Gunn og Pratt er tydeligvis like sterk som noen gang.