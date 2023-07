DC ser ut til å antyde kunngjøringen av to animerte prosjekter

HQ

I dag åpner årets San Diego Comic-Con, og de fleste av de store aktørene er der, inkludert DC. Og det ser ut til at de har noen nye animasjonsserier å avsløre, etter en kryptisk tweet å dømme:

Vi vet allerede at DC lager en Suicide Squad-anime, og at Harley Quinn-serien er tilbake 27. juli med fjerde sesong - så de to kan vi nok utelukke. Det kan imidlertid være relatert til Justice Society of America-filmen som ble annonsert i fjor, eller Harley Quinn-spin-offen Kite Man, som vi ikke har sett noe fra ennå.