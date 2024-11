DC sier at Absolute Batman #1 allerede er årets bestselgende tegneserie

HQ

DC bestemte seg for at Absolute -serien trengte en reboot, og avslørte planene for hvordan de ville gjøre dette allerede i juli. Dette kom i form av avsløringen av Absolute Batman, Absolute Wonder Woman og Absolute Superman, som hver for seg gir unike vendinger på figurenes opprinnelseshistorier og også presenterer nye versjoner av de berømte heltene.

Det ser ut til at beslutningen om å reboote Absolute -serien har fungert så langt, ettersom DC nå hevder at Absolute Batman, som bare lanserte sin første utgave i oktober, allerede er årets mest solgte tegneserie.

Det opplyser DC: "Ettersom Absolute Batman #1 fra skaperne Scott Snyder, Nick Dragotta, Frank Martin og Clayton Cowles topper hitlistene i detaljhandelen etter en vellykket lansering og flere ekstraopplag, er den nye DC-tegneserien ubestridt den bestselgende tegneserien i 2024."

For øyeblikket er bare to Absolute Batman -tegneserier tilgjengelige, og den tredje delen kommer i slutten av desember. Når det gjelder resten av Absolute -serien, har Absolute Superman for øyeblikket én tegneserie tilgjengelig, og Absolute Wonder Woman har også bare én tegneserie ute for øyeblikket.

Har du lest noen av de nye Absolute -tegneseriene?