DC-sjef James Gunn sier at han er "helt ok" med DC-prosjekter med aldersgrense R

Mange forbinder fortsatt superhelter med ganske barnevennlige eventyr, men slik trenger det selvsagt ikke å være. Tvert imot har ekstremt voldelige fenomener som Deadpool, The Boys og Peacemaker gjort det veldig bra og blitt store suksesser.

Sistnevnte ble forresten skapt av DC-sjef James Gunn, som absolutt er kjent for overdreven vold der det trengs, som i The Suicide Squad fra 2021. Tilsynelatende er dette noe han har tenkt å fortsette med, og i et intervju med Collider sier han at det ikke vil være noen generelle aldersgrenser i DCU :

"Vi handler ikke om det. Vi er ikke opptatt av å se hvordan det går. Vi har én mulighet til å ta disse karakterene og virkelig presse fremover og gjøre det vi tror på. Jeg har stor tro på at hvis vi forteller gode, autentiske historier, om en film gjør det bra eller mindre bra, hvis du holder deg til den samme filosofien, så kommer du til å bygge et univers som folk kommer til å elske og ønske å være en del av i lang tid fremover."

Han fortsetter med å si at han ikke har noe problem med R-rating hvis det er det fortellingen om en gitt DC-helt krever:

"Det handler ikke om å teste ut for å se om dette fungerer. Det handler bare om å fortelle en historie. Hvis en historie skal være forbudt for barn, er det helt greit for oss. Hvis den skal være PG, PG-13 eller G, bryr jeg meg ikke - uansett hva som er verdig historien, er det det vi kommer til å gjøre."

Vi tar det for gitt at Peacemaker: Sesong 2 vil få R-rating, men det virker også berettiget at de kommende filmene basert på Swamp Thing og/eller The Authority også vil få høyeste aldersgrense. Vi antar at dette er noe fansen vil sette pris på, eller hva sier du?