DC Universe Online-skaperne lager Marvel-spill

Når Disney i tillegg til å slippe enda flere filmer og serier i Marvel-universet stadig avslører kommende spill er det ikke rart at enkelte har blitt litt mett på Spider-Man og kompani, men det vil nok ikke slutte på en god stund. Særlig siden enkelte av spillene mest sannsynlig vil gi oss innhold i veldig lang tid fremover.

I svenske Enad Global 7 sin nyeste investorpresentasjon avsløres det nemlig at Dimensional Ink Games, skaperne av DC Universe Online, tar turen over til den andre dammen for å lage et massive multiplayer online-rollespill (bedre kjent som MMORPG) satt i Marvel-universet.

Utenom at prosjektet ledes av Jack Emmert, som også var en nøkkelperson for City of Heroes og DCUO, får vi ikke vite noe nevneverdig mer, og må nok vente en god stund på flere detaljer også. Dette siden spillet nevnes i et punkt som omtaler framtiden etter 2022, og siden det i samme slengen poengteres at DC Universe Online skal få seg en skikkelig grafisk oppgradering og sin største utvidelse noen gang i 2023 er sjansen stor for at fokuset forblir på DC en stund til før de avslører mer om Marvel.