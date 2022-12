DC-filmen Blue Beetle har premiere i august

Selv om dette var en ganske rolig helg på spillfronten, var den desto mer spennende når det gjaldt filmer og TV-serier. Warner Bros. og DC hadde blant annet litt nytt å dele og benyttet anledningen til å vise frem den offisielle logoen til den kommende filmen Blue Beetle og avsløre premieredatoen.

Det ble annonsert via Twitter at kinopremieren er spikret til 18. august 2023. Mens vi fortsatt venter på en første trailer kan du sjekke ut teaserbildet nedenfor for et glimt av den ikoniske skarabeen som gir hovedperson Jaime Reyes (spilt av Cobra Kai-stjernen Xolo Maridueña) suprkrefter.