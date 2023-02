DC-filmer og spill vil ha de samme skuespillerne

HQ

Et av problemene med Marvel Cinematic Universe når det gjelder spill er at de svært sjelden har de samme skuespillerne fra filmene i videospillene sine. I stedet blir vi behandlet med mer generiske utseende og andre stemmer, noe som gjør at det føles litt frakoblet, løsrevet og nesten som knock-off-helter.

Dette er noe Warner Bros Discovery ønsker å unngå å gå videre med DC Universe (DCU). Under gårsdagens informasjonsutblåsning om fremtiden til DC, ble det avslørt av DC Studios co-CEO's James Gunn og Peter Safran at filmer, TV-serier, animerte serier og videospill alle vil dele de samme skuespillerne for å få dem til å føle seg tilkoblet.

Vi antar at Suicide Squad: Kill the Justice League (lansert i mai) ikke vil være en del av denne avtalen, da den allerede har vært under utvikling så lenge og er ganske ferdig nå. Det kommer også et Wonder Woman-spill, og da det ble kunngjort i 2021, spilte Gal Gadot karakteren. Ingen ny Wonder Woman er kunngjort ennå, men karakteren er en del av den kommende serien Paradise Lost, som ble avslørt sent tirsdag. Siden ingenting har blitt vist ennå fra dette spillet, tror vi det er en fair sjanse for at det vil være den første tittelen som deler en skuespillerinne mellom en TV-serie og et videospill i DCU.

Gunn forklarte også ideen om hvordan spillene vil fungere fremover for å innlemme dem i DCU og gjøre dem til en del av historien, og til og med få dem til å fortelle viktig historie fremover:

– Det er ikke sånn at vi skal få Superman-filmen ut og få dette Superman-spillet ut. Det er mer som om vi får Superman-filmen til å komme ut, så kanskje to år senere har vi Supergirl-filmen som kommer ut. Så, hva er historien i mellom der? Er det et Krypto-spill vi kan spille som kommer mellom dem? Noe som fortsatt er satt i verden med disse karakterene, men er sin egen greie. Vi ønsker å gi den fremtredende rollen til spill som de fortjener.

Vi må si at alle disse ambisjonene høres veldig bra ut, eller hva synes du?

Takk Game Developer