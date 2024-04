D&D-eier Hasbro er allerede på utkikk etter samarbeidspartnere til Baldur's Gate-oppfølgeren.

HQ

Etter den enorme suksessen til Baldur's Gate III ville det være rart om ikke noen i det minste tenkte på en oppfølger. Vi vet allerede at Larian ikke kommer til å stå ved roret i Baldur's Gate, men det hindrer ikke D&Ds IP-eier Hasbro i å ta de neste skrittene mot et nytt spill.

Eugene Evans, senior visepresident for digital strategi og lisensiering for Hasbro og Wizards of the Coast, snakket nylig med PC Gamer, der han sa at samtaler var i gang. "Vi snakker nå med mange partnere og blir kontaktet av mange partnere som tar utfordringen om hvordan Baldur's Gate-franchisens fremtid skal se ut." sa han.

"Så vi håper virkelig at det ikke tar 25 år til, slik det gjorde fra Baldur's Gate 2 til 3, før vi har svaret på det... Men vi kommer til å ta oss god tid og finne den rette partneren, den rette tilnærmingen og det rette produktet som kan representere fremtiden for Baldur's Gate. Det tar vi veldig, veldig seriøst, slik vi gjør med alle beslutningene vi tar rundt porteføljen vår."

BioWare stod bak det første Baldur's Gate-spillet, så franchisen har ikke alltid vært i samme hender, men med tanke på hvor knyttet Larian er til Baldur's Gate III, kan det være vanskelig å selge til fansen. Det ser i hvert fall ut til at de nåværende planene er på et veldig tidlig stadium, så det er ennå en stund å vente.