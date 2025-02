D&D live-action serie The Forgotten Realms i arbeid hos Netflix

Netflix tar et stikk inn i fantasirommet igjen. Med alle ting stille på The Witcher-fronten, ettersom showet kommer til en slutt i sin femte sesong, er streameren på vei til Dungeons & Dragons-verdenen for en ny serie kalt The Forgotten Realms.

HQ

Denne nyheten kommer via Deadline, som rapporterer at opprinnelig hadde seriens utøvende produsent Drew Crevello jobbet med et D&D live-action-show med Paramount, men serien ble til slutt hermetisert og har siden blitt brakt til Netflix.

Plott- og utgivelsesdetaljer er fortsatt lette, men med tanke på at innstillingen til The Forgotten Realms er mye mer åpen, virker det som om Netflix kan lage sin egen originale historie uten å bli kritisert for å avvike fra en original fortelling, slik som i The Witcher's tilfelle.

Dungeons & Dragons' popularitet har økt kraftig i løpet av det siste tiåret, og en stor del av det er takket være Netflix, og skildringen av spillet i serien Stranger Things. Vi har sett Dungeons & Dragons i live-action i filmen Honor Among Thieves de siste årene, med middels suksess. Forhåpentligvis vil en strømmetjeneste tiltrekke seg et større publikum.