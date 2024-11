De 10 mest innbringende filmene i 2024 var alle oppfølgere

HQ

Er originale ideer døde? Det kommer an på perspektivet ditt, for det virker som om kinobesøkende ikke bryr seg om originale ideer lenger. De vil ha den behagelige komforten fra karakterer de kjenner, og historier de husker.

Og tallene støtter denne ideen. I en rapport fra GamesRadar ser vi at alle de 10 mest innbringende filmene i 2024 så langt har vært oppfølgere. Fra Godzilla x Kong: The New Empire til Deadpool & Wolverine. Ifølge analytiker Gabriel Rossman kan dette skyldes at kinoene trenger inntekter uansett hvor de kan få det.

"Kinoene trenger billettinntekter hvor enn de kan få det," sa han. "Enten det er originalfilmer, oppfølgere/franchiser eller mer nisjepregede/nyoppståtte sjangre som strømming av live-arrangementer."

Det har selvfølgelig vært originale ideer på kino i år, og noen av dem har vært svært vellykkede, som for eksempel The Substance. Men når det kommer til de store, store suksessene, kan man ikke forvente at en film som ikke er en franchise eller oppfølger, vil slå stort lenger.