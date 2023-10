De andre dyrene i Minecrafts siste pøbelavstemning er avslørt

HQ

Minecraft ber nok en gang spillerne om å velge hvilken mob de ønsker å se i spillet neste gang. Tidligere har lignende avstemninger gjort det mulig for spillerne å få favorittdyrene sine inn i en ny og klossete verden.

Nå står avstemningen mellom krabbe, beltedyr og pingvin. Vi har tidligere sett avsløringen av krabben, men vi var ikke klar over hvilke andre dyr som ville bli satt opp mot den.

Pingviner fungerer på samme måte som delfiner, og gir deg en fartsøkning når du er på eventyr. Med krabber kan du plassere blokker på lengre avstand, og beltedyr kan hjelpe deg med å lage rustning til ulven/hunden din.

Du kan sjekke ut trailerne for alle de nye mobbene nedenfor. Noen synes denne avstemningsstrategien er kontroversiell, ettersom de mener at alle tre mobbene bør legges til. Det virker merkelig at konsepter droppes hvis en mob ikke vinner avstemningen, men det er sannsynlig at også taperne kan bli lagt til på et senere tidspunkt.

Som vi har rapportert om tidligere, starter avstemningen den 13. oktober, og vinneren kunngjøres under Minecraft Live-presentasjonen den 15. oktober.

